Diese Kandidatin holt sich den "Club der guten Laune"-Sieg!

Die Siegerin steht fest! Heute flimmerte das Finale der ersten Staffel vom Club der guten Laune über die Bildschirme. Dabei traten die Clubbis in den vergangenen Wochen immer wieder in lustigen Spielen gegeneinander an und kämpfen für ihren Verbleib in der thailändischen TV-Villa. Nachdem Martin Semmelrogge (66) die Show als Viertplatzierten verließ, traten Cora Schumacher (45), Vanessa Mariposa (29) und Theresia Fischer (30) im letzten Spiel gegeneinander an. Doch wer konnte die 50.000 Euro und den Club-Pokal mit nach Hause nehmen?

In der Entscheidungszeremonie wurde feierlich verkündet, wer das letzte Spiel und damit den Sieg für sich entscheiden konnte. Dabei wurde zunächst der dritte Platz verkündet, über den sich Cora freuen konnte. Theresia hat sich auf den zweiten Platz gekämpft – damit steht fest: Vanessa gewinnt die erste Ausgabe der Show!

"Ich hab noch nie was gewonnen", freute sich die Österreicherin, als ihr ihre Mitstreiterinnen in die Arme fielen und sie sich stolz den heiß begehrten Club-Pokal krallte.

Alle Folgen von "Club der guten Laune" auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 / Julian Essink "Club der guten Laune"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige

SAT.1 / Julian Essink "Club der guten Laune"-Teilnehmerin, Vanessa Mariposa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de