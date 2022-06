"Club der guten Laune"-Julian enttäuscht von Clubbi-Kollegen

Julian FM Stoeckel (35) hat sich in so manchem Mitstreiter getäuscht. Neben Marc Terenzi (44), Jenny Elvers (50) oder Sebastian Fobe (37) musste auch der Designer in der vergangenen Woche den Club der guten Laune verlassen. Damit verpasste er nur knapp den Einzug in das heiß begehrte Finale. Vor allem gegen Ende sei ihm die Zeit im thailändischen Kluburlaub jedoch übel aufgestoßen. Wie Julian Promiflash verrät, ist er noch heute von dem einen oder anderen Clubbi enttäuscht!

"Ehrlich gesagt war ich froh! Die Wochen haben teilweise auch sehr an meinem Nervenkostüm gezerrt", sind Julians erste Worte gegenüber Promiflash. Doch auch wenn Julian seinen Exit gut verkraftet hat, kann er die Entscheidung der anderen Klubbewohner nicht nachvollziehen. "Was ich dabei eigentlich besonders enttäuschend finde, ist, dass einige Leute wie ein Mantra immer gesagt haben 'Nein, ich wähle dich nicht [...]' und kaum geht es um 50.000 Euro, [vergessen sie das]. Aber ich kenne es nicht anders von den meisten Kollegen in diesem Geschäft", erzählte der 35-Jährige in dem Interview.

Vor allem Cora Schumachers (45) Entscheidung, in der Nominierungsnacht für Julians Auszug zu stimmen, könnte den einstigen Dschungelcamp-Star ziemlich überrascht haben – immerhin versprach die 45-Jährige ihrem Clubbi-Kollegen immer wieder ihre Loyalität. "Aber jeder geht mit seinem Wort anders um", weiß Julian heute und stellt klar, dass er die einstige Rennfahrerin in ihrer Nominierung hingegen geschützt hätte.

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

Instagram / julianfmstoeckel Julian Stoeckel, Realitystar

Promiflash Julian F. M. Stoeckel und Cora Schumacher

Instagram / julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel im April 2022

