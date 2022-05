Sie hat die Hälfte ihrer Schwangerschaft gemeistert! Vor wenigen Wochen verkündete Jenny Frankhauser (29) ihren Fans eine zuckersüße Neuigkeit: Sie und ihr Freund Steffen König werden zum ersten Mal Eltern. Seitdem hält die werdende Mama ihre Fans mit einigen Schwangerschaftsupdates auf dem Laufenden – so wie jetzt wieder: Jenny ist inzwischen in der 20. Schwangerschaftswoche und fühlt sich wohler denn je!

Via Instagram zieht die Halbschwester von Daniela Katzenberger (35) jetzt ein kleines Fazit zum bisherigen Verlauf ihrer Schwangerschaft. "Halbzeit! Wie schnell vergeht denn bitte die Zeit? Unser Babyboy ist jetzt so groß wie eine Mango. Ich bin jetzt schon so stolz auf meinen kleinen Prinzen und auf meine riesige Babykugel", schreibt sie total happy zu einem Babybauch-Pic. Aktuell fühle sich die Influencerin pudelwohl in ihrer Haut. Sie betont: "Ich bin unendlich dankbar für das, was mein Körper da gerade leistet!"

Noch vor ein paar Tagen klang das allerdings etwas anders – denn die ehemalige Dschungelkönigin hatte zuletzt mit ein paar Schwangerschaftswehwehchen zu kämpfen. "Ich bin auch so unfassbar müde! Es deprimiert mich richtig, dass ich nicht viel am Tag schaffe", verriet sie ihrer Community im Netz.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Mai 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Mai 2022 in Dubai

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de