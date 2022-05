Jenny Frankhauser (29) macht ihre Schwangerschaft zu schaffen. Vergangenen Monat verkündete die Influencerin, dass sie und ihr Partner Steffen zum ersten Mal Eltern werden. Regelmäßig hält sie ihre Fans über Veränderungen auf dem Laufenden und berichtet aus ihrem neuen Alltag als werdende Mama. Dabei lässt sie ihre Follower auch wissen, dass nicht immer alles rosig ist: Jenny hat mit zunehmender Müdigkeit zu kämpfen.

"Ich bin auch so unfassbar müde! Es deprimiert mich richtig, dass ich nicht viel am Tag schaffe", erzählte die 29-Jährige im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story. Vor allem, da sie sonst immer etwas zu tun habe, falle es ihr schwer, mit der Müdigkeit umzugehen. "Aber man darf nicht so streng sein und sich immer vor Augen halten: Der Körper ist gerade dabei, einen Menschen zu erschaffen! Und das ist krass!", betonte die TV-Bekanntheit jedoch.

Vergangene Woche plauderte die werdende Mama aus, dass ihr Baby inzwischen so groß wie eine Orange sei. In ihrer Instagram-Story offenbarte Jenny zudem, wie viel sie inzwischen zugenommen hat. "Plus sechs Kilo in der 17. Woche", verriet die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ihren Fans.

