Zwischen Johannes Haller (34) und Kubilay Özdemir gibt es Stress! Der Grund: Der Ex-Partner von Georgina Fleur (32) soll dem ehemaligen Bachelorette-Boy auf Ibizia eine Sonnenbrille geklaut haben. Kubi selbst dementierte das und behauptete stattdessen, er habe das Accessoire lediglich mit seinem eigenen vertauscht und deshalb mitgenommen. Allerdings schoss er nach den Vorwürfen scharf gegen den Unternehmer und dessen Liebsten. Johannes' Frau Jessica Haller (32) sorgt sich nach dem Vorfall sogar um die Sicherheit ihrer Familie!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Jessi jetzt zu dem Zwischenfall mit Kubi zu Wort. "Ich sage euch, das war nicht lustig!", betonte die Familienmutter und fügte hinzu: "Jemand, der einfach reinkommt, einem viel zu nah kommt und dann noch so tut, als wäre man Freunde, ist eine Sache – aber dann auch noch uns als Familie zu bedrohen, ist einfach zu viel!" Sie wolle eine Person mit einem solchen Verhalten nicht in ihrem Leben haben. "Wir achten ab sofort noch mal mehr auf unsere Sicherheit! Man weiß nämlich nie, wer einem (vermutlich) unberechenbar auf Drogen begegnet!", schrieb sie zudem.

Und auch Johannes nahm der Vorfall ziemlich mit. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mich das aufgewühlt und beschäftigt hat", erklärte er seinen Social-Media-Fans und hob hervor: "Ich ärgere mich so sehr über mich selbst und es hat mir wirklich Angst gemacht."

Instagram / kubilay_oezdemir Johannes Haller und Kubilay Özdemir

Instagram / johannes_haller Die Reality-TV-Bekanntheiten Johannes und Jessica Haller

Instagram / johannes_haller Johannes Haller mit seiner Tochter Hailey-Su

