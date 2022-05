Hat Nicola Peltz Beckham (27) ihr Verlobungsring etwa nicht gefallen? Im Sommer 2020 hatten die Schauspielerin und Brooklyn Beckham (23) stolz bekannt gegeben, dass sie heiraten wollen. Der Sohn von Fußballstar David Beckham (47) schenkte seiner Liebsten damals einen üppigen Klunker. Nach der Hochzeit scheint die Blondine den Ring aber abgeändert oder ausgetauscht zu haben – das Schmuckstück ist nun nämlich noch größer und opulenter!

Auf aktuellen Instagram-Schnappschüssen hält die Milliardärstochter ihren Verlobungsring stolz in die Kamera. Während der ursprüngliche Klunker einen Smaragdschliff und einen schmalen silbernen Reifen hatte, glänzt der neue eher im Ovalschliff. Zudem zieren ihn an den Seiten weitere Steine. Den Fans der Neu-Ehefrau fiel das natürlich sofort auf: "Was ist mit dem Verlobungsring im Smaragdschliff passiert?", fragte ein User in den Kommentaren.

Ob Nicola ihren Ring wirklich gegen einen neuen eingetauscht hat, ist unklar. Das Verlobungsgeschenk ihres jetzigen Ehemanns kostete ursprünglich bereits ein kleines Vermögen – stolze 180.000 Euro soll Brooklyn dafür hingeblättert haben. Laut Page Six soll das neue Schmuckstück am Finger der Beauty sogar knapp 1,9 Millionen Euro wert sein.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham bei der Met Gala 2022

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz Beckhams Verlobungsring

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz Beckham, Model und Schauspielerin

