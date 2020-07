Dafür hat Brooklyn Beckham (21) aber ordentlich was hingeblättert! Vor zwei Wochen hat sich der älteste Sohn von David (45) und Victoria Beckham (46) mit seiner Freundin Nicola Peltz (25) verlobt. Am vergangenen Samstag machte das Liebespaar die freudige Nachricht öffentlich: Sie werden bald heiraten! Aber wie teuer war eigentlich der dicke Klunker am Finger seiner Verlobten? Eine Expertin schätzt jetzt, dass der Ring einen Wert von bis zu umgerechnet 180.000 Euro hat!

"Nicolas Ring sieht aus wie ein 4,5-5-Karat-Smaragd-Diamant in klassischer Solitär-Fassung", lautete die Expertise von Shannon Delany-Ron, Direktorin für Kommunikation des Juweliershops "James Allen", die sie gegenüber The Mirror preisgab. Und bei der Auswahl des Rings bewies der 21-Jährige wohl Geschmack! "Dieser zeitlose Stil ist ein Favorit unter Prominenten. Jennifer Lopez (50), Amal Clooney (42) und Jennifer Lawrence (29) tragen alle Verlobungsringe im Smaragdschliff", verriet die Schmuckexpertin. Auch Victoria biete diese Art von Ringen in ihrer eigenen Kollektion von Verlobungsringen an.

Die Designerin gehörte zu den zahlreichen Gratulanten, die dem Ehepaar in spe ihre herzlichsten Glückwünsche aussprachen. "Wir könnten nicht glücklicher sein. Wir lieben euch beide so sehr", gratulierte das einstige Spice Girl im Namen der Familie auf Instagram. Dabei dürfte die Vierfach-Mama nichts dagegen haben, dass Brooklyn und Nicola in so jungen Jahren heiraten. Bei der Hochzeit mit David war sie 25, er 24 Jahre alt.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Jahr 2020

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, 2020



