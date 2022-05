Bahnt sich hier vielleicht eine kleine Krise an? Anne Wünsche (30) und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – die Influencerin bringt zwei Töchter in die Beziehung mit. Jetzt, wo die Geburt ihres Sohnes bevorsteht, will der Synchronsprecher bei der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin einziehen. Anne gibt nun zu: Karims bevorstehender Einzug bereitet ihr Sorgen.

In ihrer Instagram-Story teilt Anne ihre Sorgen mit ihrer Community. Die Tatsache, dass Karim bei ihr einziehen wird, löst bei ihr nicht nur Vorfreude aus – sonst auch Zweifel. "Dann gibt es auch noch diese Angst, dass es nicht funktioniert, wenn man zusammenzieht – dass man sich dann zu oft streitet", erklärte die Beauty.

Ein weiterer Sorgenpunkt: Ein Teil von Annes Wohnung ist momentan nicht bewohnbar – darum müssen die 30-Jährige und ihr Partner auf kleinstem Raum zusammenleben. Im März hatte es in ihrem Zuhause nämlich gebrannt, weshalb nun im unteren Stockwerk ihrer Wohnung komplett vieles werden muss.

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche und ihr Freund Karim im Sommer 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

