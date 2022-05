Till Adam (33) packt über Bauer sucht Frau aus! Der Schleswig-Holsteiner hatte 2020 versucht, in dem Flirt-Format das Herz der Pferdewirtin Denise zu erobern – allerdings ohne Erfolg: Die Nordrhein-Westfälin entschied sich für seinen Konkurrenten Sascha. Doch auch mit ihm fand sie kein Happy End. Mittlerweile ist sie mit Nils, dem dritten Bewerber im Bunde, zusammen. Dass die zwei sich so gut verstanden haben, kam in der Sendung allerdings kaum rüber. Nun verriet Till: Das meiste passiert abseits der Kameras!

Im Interview mit Bild plauderte der Influencer aus, dass ein "Bauer sucht Frau"-Drehtag in der Regel acht Stunden dauert. "Wenn die Kameras verschwunden sind, läuft es lockerer ab. Für mich machte es aber keinen Unterschied, da ich mich fürs TV nicht verstelle", betonte der Bademeister. Immerhin gebe es auch Männer und Frauen, die außerhalb der Dreharbeiten weiter versuchen, den anderen von sich zu überzeugen. Generell hätten die Kandidaten in der kamerafreien Zeit viele Freiheiten gehabt: "Theoretisch hätte man den Hof in der Zeit auch verlassen können, was mich sehr gewundert hat."

In anderen Formaten wie etwa Temptation Island, wo Till ebenfalls zu sehen war, dürfen die Kandidaten das Grundstück nur selten verlassen und werden rund um die Uhr von Kameras begleitet. Auch Handys sind tabu. Bei "Bauer sucht Frau" hatte Till dagegen vollen Zugriff auf sein Smartphone. Er hatte während der Hofwoche sogar Telefonsex mit seiner Ex-Freundin Hanna Annika (24).

