Bela Klentze (33) ist bereit für die große Bühne! Der Schauspieler hat im März seinen ersten eigenen Song rausgebracht. Als Sänger der Band Stairway To Violet hat er große Ambitionen, im Rockerbusiness durchzustarten. Bisher hat der Let's Dance-Teilnehmer aber noch nicht vor einem großen Livepublikum performt – das soll sich bald ändern. Promiflash verriet er allerdings: Vor dem ersten Auftritt ist er ziemlich nervös.

Am Freitag vor Pfingsten steht die Performance beim Braunywood-Festival in Bad Arolsen-Braunsen an – der 33-Jährige und seine Band eröffnen das Musikfest sogar. Und wie geht es Bela vorab? "Tatsächlich bin ich aufgeregter als bei einer Theater-Show. Es wird das erste Mal sein, dass ich live vor großem Publikum singe", gab er im Gespräch mit Promiflash zu. Dennoch freut er sich auf den Auftritt. "Ich liebe große Herausforderungen", betonte er nämlich. Damit seine Stimme auf der Bühne nicht versagt, hat der TV-Star auch einen Plan: "Die Stimme ist ein Instrument für sich. Sie lässt sich nicht stimmen wie zum Beispiel. eine Gitarre. Es ist sehr tagesformabhängig. In der Zeit um das Festival werde ich literweise Ingwertee trinken."

Aber wie sieht es mit Belas musikalischer Zukunft aus? Kommen bald mehr Songs von Stairway To Violet raus? Tatsächlich arbeitet die Band an einem Album. "Ich bin derzeit noch am Komponieren, damit jeder Song individuell ist und dennoch ein klarer Sound als roter Faden durch das Album führt", plauderte er aus. Für Bela steht fest: Er möchte Qualität und Musik auf höchstem Niveau liefern.

Bela Klentze, Schauspieler

Stairway to Violet Sänger Bela Klentze

Stairway to Violet Rockmusiker Bela Klentze

