Bela Klentze (33) plaudert über seine Musikkarriere! Der Schauspieler hat am Freitag seinen ersten eigenen Song herausgebracht. Mit seiner Band Stairway To Violet ist er ins Rockerbusiness eingestiegen – und die Debütsingle "Towards the Stars" hat Bela sogar selbst geschrieben und komponiert. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass der TV-Star sich musikalisch ausprobiert hat? Im Gespräch mit Promiflash betonte der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer: Er habe einfach auf sein Herz gehört.

Im Lockdown habe der 33-Jährige einer Art Winter-Depression durchlebt – die letztendlich aber für einen positiven Aufschwung sorgen konnte: Er habe einfach aufgeschrieben, was ihn bewegt. "Ich habe meinen Gefühlen freien Lauf gelassen und 'Towards the Stars' komponiert. Ich habe tolle Musiker zusammengeführt und meine Band Stairway To Violet gegründet", erinnerte sich Bela im Promiflash-Interview an die Anfänge zurück. Aber warum ausgerechnet Rock? Auch das verriet er. Bands wie Metallica, dunkel geschminkte Augen und auffällige Klamotten hätten ihn schon immer fasziniert. "Ich fühlte mich oft missverstanden. Vielleicht wird man durch meine Musik besser verstehen, wer ich wirklich bin", zeigte sich das Multitalent sich hoffnungsvoll.

Das erste Feedback seiner Fans sei bisher schon ziemlich gut ausgefallen und das sei laut dem Synchronsprecher nur der Anfang. "Ich habe beschlossen, nicht länger auf etwas Großes zu warten, sondern selbst etwas Großes zu machen", stellte Bela klar.

Jan von Graf Bela Klentze

Stairway to Violet Musiker Bela Klentze

Stairway to Violet Schauspieler und Sänger Bela Klentze

