Das ist eigentlich kein Gespräch, was man mit seiner Tochter führen muss. Peter Andre (49) ist seit 2015 glücklich mit der Ärztin Emily MacDonagh verheiratet. Gemeinsamen haben sie die beiden Kinder Amelia und Theo. Die kleine Tochter ist inzwischen bereits acht Jahre alt und hat so langsam mitbekommen, dass viele Leute ihren Papa kennen. Es wurde Zeit für ein aufklärendes Gespräch zwischen Mutter und Tochter.

Emily erzählte The Sun, dass Amelia im letzten Jahr gemerkt hat, dass ihr Vater berühmt ist. "Vor etwa einem Jahr sagte Millie: 'Dad, warum nennen dich die Leute Peter Andre?' Es ist wirklich seltsam, dass die Leute über ihn mit seinem Vor- und Nachnamen sprechen, der, soweit sie weiß, nicht einmal unser Nachname ist, unser Nachname ist eigentlich Andrea", erklärte die Ärztin. Daraufhin gab es ein klärendes Gespräch: "Wir mussten eine etwas seltsame Unterhaltung darüber führen, dass manche Leute wissen, wer Daddy ist, weil er Songs schreibt und manchmal im Fernsehen auftritt", verriet Emily weiter.

Amelia hätte jedoch alles gut aufgenommen. Emily erläuterte: "Sie hat es jetzt verstanden, und gelegentlich kommt es in der Schule zur Sprache, wenn jemand sagt: 'Oh, ich habe deinen Papa auf YouTube gesehen' oder so. Das ist schon eine seltsame Situation." Das wird vermutlich nicht das letzte Gespräch in diese Richtung gewesen sein. Denn kürzlich gab Peter an, dass die Kinderplanung wohl noch nicht komplett abgeschlossen ist.

Getty Images Der Sänger Peter Andre mit seiner Frau Emily

Getty Images Emily MacDonagh, Ärztin

Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre, Juli 2016

