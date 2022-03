Wird Peter Andre (49) etwa bald noch einmal Vater? Der Musiker hat bereits vier Kinder. Aus seiner Ehe mit Katie Price (43) stammen Junior (16) und Princess (14). Inzwischen ist der "Mysterious Girl"-Interpret seit einigen Jahren glücklich mit der Ärztin Emily MacDonagh verheiratet. Ihre gemeinsamen Kids Amelia und Theo machen das Familienleben der beiden perfekt. Doch wie Peter nun andeutete, ist die Kinderplanung im Hause Andre-MacDonagh offenbar noch nicht ganz abgeschlossen.

Auf ein mögliches fünftes Kind angesprochen, erklärte der 49-Jährige nun jedenfalls gegenüber OK!, dass er und Emily aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise zwar erst mal aufgehört hätten, über weiteren Nachwuchs zu sprechen, ausgeschlossen sei ein weiteres Baby deshalb aber noch lange nicht. "Jetzt wurde alles, was ich mir vor meinem 50 Geburtstag vorgenommen hatte, erst mal nach hinten verschoben. Es ist also nicht vom Tisch, aber im Moment steht es nicht im Vordergrund. Emily arbeitet hart und ich habe noch viel geplant. Wir werden also sehen, was die Zukunft bringt."

Während der Vater von Junior und Princess ihnen in nächster Zeit also erst mal kein Geschwisterchen mehr schenken wird, könnte es bei ihrer Mutter Katie schon bald so weit sein. Die fünffache Mutter hat erst vor wenigen Wochen angekündigt, dass sie und ihr Verlobter Carl Woods noch in diesem Jahr ein Kind bekommen wollen.

Instagram / peterandre Collage: Peter Andre mit seiner Frau Emily und den Kindern Princess, Amelia und Theodore

Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre im Juni 2019 in London

Getty Images Emily MacDonagh, Junior Savva, Princess Tiaamii und Peter Andre in London im Oktober 2021

