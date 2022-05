Was für freudige Nachrichten! Sasha Spielberg lernte im vergangenen Jahr ihre bessere Hälfte Harry McNally kennen. Vergangene Silvesternacht machte Harry dann der Tochter des Regisseurs Steven Spielberg (75) einen Heiratsantrag. Die Neuigkeiten gaben die beiden gleich Anfang Januar bekannt. Nun hat das Warten aber ein Ende, denn es war endlich so weit: Sasha und Harry gaben sich das Jawort und feierten ihre Eheschließung ausgelassen.

Das Brautpaar teilte in seiner Instagram-Story einige Momente von seiner Hochzeit. Unter anderem ist zu sehen, wie die beiden vor dem Traualtar stehen. Während Harry einen cremefarbenen Anzug mit einem weißen Hemd und einer Krawatte den ganzen Abend trug, hatte seine Frau gleich zwei Outfits für ihren großen Tag: Am Altar trug die 32-Jährige ein langes elfenbeinfarbenes A-Linien-Kleid, das ab der Hüfte abgestuft ist. Danach sieht man das frisch getraute Ehepaar mit seinen Liebsten ausgelassen feiern und tanzen – hierbei erstrahlt Sasha in einem kurzen weißen Kleid mit Federn am Saum.

Doch nicht nur das Brautpaar selbst postete etwas von seinem Hochzeitstag. Auch Gäste wie Emily Ratajkowski (30) waren mit von der Partie. Das Model filmte die beiden, wie sie während der Zeremonie nach jüdischer Tradition auf den Stühlen hochgehoben wurden. Doch das war nicht der einzige Brauch an ihrem großen Tag: Man sah auch, wie Harry auf ein Champagnerglas stampfte, während die Gäste "Mazel Tov" zuriefen.

Instagram/sophieraesimpson Harry McNally und Sasha Spielberg bei der Trauung

Instagram / sashaspielberg Sasha Spielberg, Tochter von Steven Spielberg

Instagram/emrata Harry McNally und Sasha Spielberg bei ihrer Hochzeit

