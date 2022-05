Diese Bilder hätte Pietro Lombardi (29) lieber doch nicht gezeigt! Vor rund einer Woche präsentierte sich der einstige DSDS-Gewinner mit freiem Oberkörper im Netz und stellte fest: "Ich bin dick." Er fühle sich nicht mehr wohl in seinem Körper. Zehn Kilo will der Musiker aus diesem Grund abnehmen. Diesen offenen Post mit der Welt geteilt zu haben, bereut Pietro jedoch inzwischen.

Im Interview mit RTL plauderte der 29-Jährige über seinen Clip, in dem er sich oben ohne gezeigt hatte. "Es war ein fataler Fehler. Würde ich nicht mehr machen", räumte er ein. Immerhin gab es von seiner Mama Kritik: "Meine Mutter hat gesagt: 'Spinnst du, schämst du dich nicht, so was zu machen?' Doch, ich schäme mich, Mutter", erzählte der Sänger. Auf Social Media sei es inzwischen schwer, sich ehrlich zu zeigen: "Die Instagramwelt ist leider traurig geworden. Man vergleicht sich viel zu viel mit anderen Leuten."

Seit knapp einer Woche ist Pietro jetzt aber wieder im Training und fühlt sich schon etwas wohler – und all das macht er ganz für sich. "Ich mache das nicht für irgendwelche Frauen. Wenn eine Frau sagt, ändere dich, dann ist es eh die falsche Frau", betonte der "Phänomenal"-Interpret.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

ActionPress Pietro Lombardi, Musiker

Public Address Pietro Lombardi im Februar 2022

