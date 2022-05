Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) starten nun auch als Podcaster durch! Die Blondine und der Schlagersänger sind vielen bereits durch ihre eigene Doku bekannt. In der TV-Show lassen sie die Zuschauer an ihrem Privatleben teilhaben. Mit seinem Podcast "Katze und Cordalis", möchte das Ehepaar den Fans noch intimere Einblicke bieten. "Das sind wirklich Sachen, die wir besprechen, wenn er Zähne putzt und ich auf dem Pott sitze. [...] Also es kommen auch sehr private Themen auf den Tisch", plauderte Dani im Promiflash-Interview aus.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de