Ihr neues Projekt bringt diese zwei wohl ein Stückchen näher! Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) sind seit Jahren das Vorzeigepaar in der deutschen Medienlandschaft. Zusammen mit ihrer Tochter Sophia (6) nehmen sie ihre Fans ab und zu in ihr Privatleben mit. Ihr neuer Podcast "Katze und Cordalis" half den beiden nun dabei, ihre Beziehung ein bisschen zu verbessern: Dani und Lucas können nämlich so jetzt ungestörter reden!

Am Dienstag erscheint ihr neuer Podcast auf Podimo. Im Vorfeld sprachen die beiden mit Promiflash über dieses Projekt und gaben zu, dass sie sich auf etwas mehr Zweisamkeit freuen. "Es ist auch mega, wenn man als Paar etwas zu besprechen hat. Man sitzt sich ja gegenüber und niemand kann einem dazwischenkommen", erklärte die Kultblondine schmunzelnd. Auch ihr Gatte sieht den positiven Nutzen hinter der Aufzeichnung des Podcasts: "Unsere Tochter hält uns auch manchmal ab [...] – und wenn wir jetzt mal sagen, dass wir uns mal eine Stunde Zeit nur füreinander nehmen und wirklich darauf hören, was der andere denkt, fühlt oder sagt, ist das schon etwas ganz Besonderes."

Doch einen kleinen Witz am Rande konnte sich die Katze dann aber nicht verkneifen. "Und wenn man dann mal im Tonstudio sitzt, ist es fast wie in einem Eheknast, da muss man ja", gab sie lachend zu. In ihren Augen tut dem Paar diese besondere Zweisamkeit aber ziemlich gut, da sie gezwungen seien, miteinander zu quatschen.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Reality-TV-Star Daniela Katzenberger

