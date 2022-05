Hat Alexander Hindersmann (33) etwa eine neue Frau an seiner Seite? Im Liebesleben des Reality-TV-Teilnehmers ist eigentlich immer was los: Nachdem es mit Bachelorette Nadine Klein (36) nicht geklappt hatte, versuchte er sein Glück mit Ex-Bachelor-Kandidatin Wioleta Psiuk (30). Auch diese Beziehung ging in einer Schlammschlacht zu Ende – und es wurde etwas ruhiger um den Hottie. Doch jetzt ist Alex offenbar mit RTL-Moderatorin Laura Papendick im Urlaub!

Darauf lassen zumindest die Posts der beiden auf Instagram schließen: Beide befinden sich aktuell in Sevilla und genießen die Zeit in der spanischen Stadt offenbar sehr. Beide posteten Storys von der Aussichtsplattform Metropol Parasol – und dass Alex hier nicht alleine ist, wurde schnell deutlich. Er ließ sich beim Laufen über die Konstruktion filmen und lächelte glücklich über die Schulter in die Kamera. Noch deutlicher wurde der gemeinsame Aufenthalt aber auf dem Account der Sportjournalistin: Laura teilte ein Foto von ihrem Essen, auf dem neben ihr am Tisch ganz deutlich die Hose und die Schuhe zu erkennen sind, die Alex in seinem Video trägt.

Sehr wahrscheinlich also, dass die beiden gemeinsam unterwegs sind. Und noch einen Hinweis auf die neue Liebe gibt es: Im vergangenen Monat wurde Alex bei einem Q&A gefragt, ob er wegen seiner guten Laune neu verliebt sei. "Ich bin sehr glücklich, ja!", gab er daraufhin zu.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann im Mai 2022 in Sevilla

Instagram / laurapapendick Laura Papendicks Essen in Sevilla

Instagram / laurapapendick Laura Papendick im Mai 2022 in Sevilla

