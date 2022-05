Eigentlich stand Britney Spears (40) und ihrem Verlobten Sam Asghari (28) eine wundervolle Zeit bevor – doch die schwangere US-amerikanische Musikerin hat am Wochenende eine furchtbare Nachricht verkündet: Die "Toxic"-Interpretin hat eine Fehlgeburt erlitten und ihr Baby verloren. Seit der Bekanntgabe des großen Verlusts schweigt Britney bislang über das Thema. Jetzt meldete sich aber Sam in den sozialen Medien zu Wort und gab ein Update.

In seiner Instagram-Story teilte Sam jetzt ein Statement, mit dem er auf die vielen Nachrichten und Zuschriften seitens der Community reagierte. "Wir haben euren Support gespürt", bedankte er sich bei den Fans und gewährte einen Einblick in seine Gefühlswelt: "Wir bleiben positiv und blicken in die Zukunft. Es ist schwer, aber wir sind nicht allein." Zudem schätze er es sehr, dass die Privatsphäre des Paares in dieser schweren Zeit respektiert werde.

Von dem tragischen Verlust lassen sich Britney und Sam aber wohl nicht entmutigen – das Paar hält auch weiterhin an seinem Kinderwunsch fest. "Wir werden unsere Familie bald erweitern", betonte der 28-Jährige nämlich zudem im Netz.

Sam Asghari im April 2022

Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022

Sam Asghari im August 2019 in Kalifornien

