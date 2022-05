Sie nimmt ihre Fans mit auf die spannende Reise! Katharina Eisenblut (27) verzückt ihre Fans regelmäßig mit neuen Updates rund um ihre Schwangerschaft. Bekannt wurde die Beauty im vergangenen Jahr durch ihre Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar – wo sie mächtig polarisierte. Anfang März verriet sie ihren Followern dann, dass sie erstmals Nachwuchs erwartet: Und gab jetzt auch das Geschlecht preis!

Auf Instagram teilte Katharina nun nämlich ein Video, in dem sie zusammen mit ihrem Partner Niko Kronenbitter zu sehen ist. Die beiden stehen vor einem mit rosafarbenen und blauen Ballons geschmückten Tisch, in dessen Mitte ein riesiger schwarz-goldener thront. Niko sticht mit einer Nadel in den Ballon und er zerplatzt in strahlendem Blau: Das Paar erwartet also einen Jungen!

Für Katharina geht offenbar eine fordernde Zeit zu Ende – denn sie musste die tollen News lange für sich behalten. "Wir freuen uns so sehr, und ich kann euch sagen, es war echt schwer, es vor euch geheim zu halten!", schrieb die Sängerin unter den Clip.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut, Mai 2022

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im Juli 2021

