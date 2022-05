Bei Die Höhle der Löwen kam es zu einem Eklat! In der Gründershow versuchen Start-up-Unternehmen, von den Investoren einen Deal zu ergattern. So auch Claudia Eckert und ihre Tochter Leslie mit ihrer Idee "VapoWesp", bei der ganz ohne Chemie Stechinsekten vertrieben werden sollen. Unternehmer Georg Kofler (65) war davon ganz begeistert und wollte den Deal unbedingt klarmachen. Doch dann mischte sich Nico Rosberg (36) ein – und Georg verließ wutentbrannt das Studio.

Neben Georg hatten auch Judith Williams (50) und Ralf Dümmel (55) Interesse an dem Start-up. Als die Gründerinnen sich dann zur Beratung zurückzogen, tat Nico auf einmal etwas Ungewöhnliches und Irritierendes: Er folgte den beiden und redete auf sie ein. Was genau besprochen wurde, wird nicht aufgeklärt – doch schließlich schlossen sich Ralf und Judith zusammen und sackten den Deal ein. "Da bin ich echt sauer! Das ist gegen die Spielregeln. So was macht man nicht" wetterte Georg deshalb gegen Nicos Einmischung und verließ wutentbrannt das Studio. Für seine Kollegen fand er bei seinem Abgang noch deutliche Worte: "Ihr könnt mir erst mal alle den Buckel runterrutschen."

Nicos Verhalten sei grob unsportlich und dass er explizit vom Deal mit Georg abgeraten habe, sei absolut nicht in Ordnung. Inzwischen ist aber alles wieder geklärt, wie Georg Vox erzählte. "Ich war erst mal wütend und ging wütend in die Garderobe, dann kam Nico an. Er wollte sich entschuldigen, sehr fair, und später hab ich dann die Entschuldigung akzeptiert." Und auch für den Deal gab es ein Happy End: Da Ralf neuerdings Partner von Georgs Firma ist, ist er jetzt auch an "VapoWesp" beteiligt.

RTL / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler, Nico Rosberg, Carsten Maschmeyer bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Leslie und Claudia Eckert bei "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Georg Kofler, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

