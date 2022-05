Endlich ist es raus: Sharon Battiste wird bald als die neue Bachelorette Rosen verteilen! Die Beauty ist keine Unbekannte im deutschen Fernsehen: Sie wirkte von 2018 bis 2021 als Laiendarstellerin in der beliebten Vorabend-Soap Köln 50667 mit. Inzwischen arbeitet sie hauptsächlich als Influencerin und Model. Und schon im kommenden Juni geht sie nun auf Liebessuche im TV. Hier kommt ein erster Vorgeschmack für die Fans: Sharons offizielle Bachelorette-Fotos sind raus!

Schaut man sich diese heißen Bilder an, so wird klar: Sharon wird bei ihren Rosen-Anwärtern wohl für Schnappatmung sorgen! Auf den hübschen Schnappschüssen führt die Beauty nicht nur ihren verführerischsten Blick vor, sondern lässt auch ihre heißen Kurven spielen. Die 30-Jährige posiert hier in der Natur von Thailand – und tollt teilweise nur in einem knappen Bikini im Meer herum. Man kann auf den Fotos klar erkennen, dass die schöne Deutsch-Jamaikanerin sich nicht zum ersten Mal für eine Kamera in Szene setzt...

20 Männer werden bald um sie buhlen, was das Zeug hält. In einem ersten Interview mit RTL äußerte Sharon sich bereits zu ihrem bevorstehenden Abenteuer: "Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe", beteuerte die Wahl-Kölnerin. Was sagt ihr zu ihren Bachelorette-Fotos? Stimmt in unserer Umfrage ab!

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die Bachelorette 2022

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die neue Bachelorette

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die neue Bachelorette

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die Bachelorette 2022

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die Bachelorette 2022

