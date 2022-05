Bei Kampf der Realitystars läuft heute Abend die sechste Folge der Unterhaltungsshow. In dieser Woche reiste die Ex-Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (28) an. Bei ihrem Einzug in der Sala wurde sie freudig von ihren Mitstreitern begrüßt und besonders Ronald Schill (63) empfing sie herzlich. Schnell kommen die beiden ins Gespräch und Yeliz plauderte private Geschichten von ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30) aus!

Auch wenn Yeliz gerade erst neu in die Sala eingezogen ist, hat die Brünette keinerlei Scheu, über Details zu ihrer Beziehung mit Jimi zu sprechen. Auf Ronalds Frage hin, warum die beiden sich während der Schwangerschaft getrennt haben, entgegnete sie: "Ich hatte eine ganz schlimme Schwangerschaft und da ging es mir richtig schlecht." Sie fuhr fort, dass das schreckliche Phase für sie war, in der sie sich von niemanden verstanden fühlte. Besonders von ihrem damaligen Partner Jimi fühlte sie sich im Stich gelassen: "Das hat halt vieles kaputtgemacht, aber es gab auch davor schon Probleme."

Der 30-Jährige war während der Dreharbeiten mit Tochter Snow Elanie in Thailand dabei und kümmerte sich gemeinsam mit Yeliz' Mutter um die Kleine. Doch die bereits bekannten Geldprobleme ihres Ex scheinen auch jetzt wieder ein Thema zu sein: Yeliz verriet, dass sie die Flugkosten und die Unterkunft für Jimi bezahlt habe. Auf die empörten Reaktionen ihrer Mitstreiter beteuerte sie jedoch: "Aber er wollte mir das Fluggeld wiedergeben."

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

