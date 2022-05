Rache ist süß – findet Jessi Accit. Die Blondine und ihr Freund Abdu Karakuyu stellen ihre Liebe zurzeit der ultimativen Feuerprobe: Die beiden nehmen an Temptation Island teil. Abdu hat es dabei mit den Verführerinnen bereits ordentlich krachen lassen. Für Jessi waren die Bilder, die sie am Lagerfeuer zu sehen bekam, nicht leicht zu verkraften. Sie dachte sogar daran, das Experiment abzubrechen. Doch dann fasste sie mit den anderen vergebenen Girls einen neuen Plan: Rache. Promiflash hat die Blondine jetzt die Hintergründe verraten.

Gegenüber Promiflash verteidigte die 21-Jährige ihre Reaktion. "Wir wollten den Jungs den Spiegel vorhalten und ihnen zeigen, wie sie sich da drüben benehmen. Deshalb haben wir uns vorgenommen, auch auf die Kacke zu hauen und Party zu machen", erklärte sie. Angst, dass sie Abdu durch ihre Aktion weiter in die Arme der Single-Ladys hätte treiben können, hatte sie nicht. "Würde ich Abdu durch kleine Provokationen in die Arme der Verführerinnen treiben, dann wäre es so! Dann hätte ich aber meine Bestätigung, woran ich bei ihm bin", unterstrich Jessi.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Beauty auch noch die innigen Bilder ihres Freundes mit Verführerin Kim Virginia Hartung (27) vor Augen. "Verarbeitet habe ich sie zu dem Zeitpunkt nicht, sondern eher versucht zu verdrängen und mich abzulenken. Die Jungs haben mir sehr gut dabei geholfen", erzählte Jessi weiter.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Jessi und Abdu, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / abdu.bfasg Abdu Karakuyu, "Temptation Island"-Teilnehmer 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Kim Virginia, "Temptation Island"-Verführerin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de