Samira Klampfl (28) will sich jetzt nicht mehr stressen lassen. Die Nerven der Bachelor in Paradise-Teilnehmerin und ihres Partners Serkan Yavuz (29) werden gerade ganz schön strapaziert: Die Geburt ihres ersten Kindes lässt auf sich warten. Der errechnete Geburtstermin ist bereits verstrichen und für Samira wird der Zustand immer belastender. Deshalb legte sie sogar schon eine Netzpause ein. Jetzt meldete Samira sich aber zurück – und will versuchen, sich zu entspannen.

In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Spiegelselfie, in dem sie ihren gigantischen Bauch stützt. "So, wir gehen jetzt essen. Genießen den Tag. Vielleicht schlafen wir nachher oder schauen einen Film", berichtete die TV-Bekanntheit ihren Followern. Vielleicht würden sich die Pläne aber auch ändern und sie gehen stattdessen ein Eis essen – Samira wolle sich jetzt auf gar nichts mehr festlegen: "Jetzt lass ich alles auf uns zukommen, es gibt keinen Raum und keine Zeit mehr für uns. Nur noch ein jetzt und damit leben wir."

Unter ihrem letzten Foto versuchen Samiras Fans, sie in dieser anstrengenden Zeit aufzubauen. "Ich weiß, wie kräftezehrend die letzte Etappe der Schwangerschaft ist. Auf dass du bald erlöst wirst und mit dem schönsten der Welt für alle Strapazen belohnt wirst", machte ihr zum Beispiel eine Followerin Mut. "Entspann dich. Sie wird schon kommen. Dann, wenn du nicht damit rechnest", ergänze ein User.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Mai 2022

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Mai 2022

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

