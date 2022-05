Samira Klampfl (28) kann es langsam selbst kaum mehr erwarten! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin und ihr Freund Serkan Yavuz (29) werden bald erstmals Eltern. Am Montag steht bereits der errechnete Entbindungstermin an. Wenige Tage vor der Geburt sind die zwei Turteltauben natürlich auch total nervös und ziemlich angespannt. Im Netz gab Samira nun preis, dass ihr die extremen Wassereinlagerungen schwer zu schaffen machen – und sie deshalb nun sogar noch einmal im Krankenhaus war!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 28-Jährige, dass sie große Angst vor einer Schwangerschaftsvergiftung hatte und deshalb nun eine Klinik aufgesucht habe. "Blut wurde abgenommen, Ultraschall gemacht, CTG gemacht, es ist alles okay. Mausi hat genug Fruchtwasser, ist gut versorgt mit allem, was sie braucht", berichtete Samira. Die Kleine liege mittlerweile schon tief im Becken und wiege um die 4000 Gramm. "Also wir befinden uns auf den letzten Metern", meinte die Influencerin hoffnungsvoll.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Brünette ganz offen darüber gesprochen, wie belastend der Schwangerschaftsendspurt für sie ist. "Ich hatte gestern Abend einen Breakdown, mir ging es richtig schlecht", gab Samira ehrlich zu. Sie habe sogar weinen müssen, weil sie mit der Situation überfordert sei.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl in Dubai

Anzeige

samirayasminleila / Instagram Samira Klampfl im November 2021

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de