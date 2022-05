Was ist denn da bei Anne Wünsche (30) los? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet aktuell ihr drittes Kind. Bis sie ihren kleinen Sohn in den Armen halten kann, ist es auch nicht mehr allzu lange hin: Anne ist bereits im dritten Trimester ihrer Schwangerschaft angekommen – der errechnete Geburtstermin ist bereits in wenigen Wochen. Das sieht man Anne aber nicht unbedingt an: Ihr Babybauch wird momentan scheinbar eher kleiner als größer!

Auf Instagram teilte die Influencerin eine Collage aus Bildern ihres Babybauchs aus den vergangenen Monaten. Am 24. März hat sie bereits eine kleine Kugel, die bis zum zweiten Foto vom 20. April noch einmal zu wachsen scheint. Auf dem aktuellen Bild vom 19. Mai wirkt ihr Bauch allerdings deutlich kleiner. "Mein Bauch ist geschrumpft", ist Anne deshalb überzeugt.

Die Fans der Berlinerin zweifeln jedoch daran, dass ihr Bauch wirklich kleiner wird. Eine Userin vermutet, dass Annes Sohn einfach seine Position geändert habe und nun tiefer liege. Daher sehe auch ihr Bauch nicht so prall aus. "Der Kleine macht sich startklar", fügte eine weitere Nutzerin hinzu.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2022

Instagram / anne_wuensche Die Influencerin Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, April 2022

