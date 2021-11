Anne Wünsche (30) muss Klarheit schaffen! Nachdem die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit mehrfach den Wunsch äußerte, ein weiteres Baby zu bekommen, ging sie kürzlich mit einer heiß ersehnten Nachricht an die Öffentlichkeit: Die Influencerin ist tatsächlich wieder schwanger! Die baldige Dreifach-Mama befindet sich noch ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft und ließ sich jetzt von einem Frauenarzt durchchecken, der ihr bescheinigte, in der sechsten Woche zu sein. Zuvor gab Anne jedoch an, noch nicht so weit in ihrer Schwangerschaft zu sein – und verwirrte damit ihre Fans!

"Bei deinem Test stand Woche eins bis zwei. Wie kannst du dann in der sechsten Woche sein?", fragte ein Follower in Annes Fragerunde auf Instagram. Diese Frage wollte die Brünette prompt aufklären. "Scheinbar sind einige verwirrt – sorry. Man zählt die Schwangerschaftswoche ab dem ersten Tag der letzten Regelblutung. Da ist man eigentlich noch überhaupt nicht schwanger", stellte die 30-Jährige klar. Tatsächlich geht man vom ersten Tag der letzten Periode als Anfangsdatum einer Schwangerschaft aus, obwohl man eigentlich erst zum Zeitpunkt des Eisprungs schwanger ist. Dieser Zeitpunkt ist jedoch wesentlich schwerer zu bestimmen. Deswegen war Anne laut des Schwangerschaftstests erst in der ersten bis zweiten Woche, während der Gynäkologe einen Zeitraum von bereits sechs Wochen bestimmte.

Nachdem Anne den Sachverhalt aufgeklärt hatte, verkündete die Laiendarstellerin ihre große Freude über ihren Entbindungstermin, der auch schon feststeht: Es ist der 6. Juli 2022. Auch ahnt die Freundin von Karim (32) bereits, welches Geschlecht ihr Baby haben könnte: Sie vermutet, dass es ein Junge wird. "Wobei es manchmal schwankt und ich habe dann das Bauchgefühl, dass es vielleicht doch wieder ein Mädchen wird", erzählte Anne.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit einem Ultraschallbild

YouTube / Anne Wünsche Anne Wünsches Schwangerschaftstest

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

