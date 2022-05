Was für ein strahlend schöner Auftritt! In diesem Jahr finden endlich wieder die traditionellen Gartenpartys der Queen (96) im Buckingham Palace statt. Die Monarchin selbst sagte ihre Teilnahme jedoch ab – angeblich, um sich weiterhin zu schonen. Dafür ließ sie sich bei der Eröffnung aber würdig vertreten: Prinz Edward (58), Gräfin Sophie (57) und Herzogin Kate (40) übernahmen das Ruder. Und die Duchess of Cambridge stach mit ihrem Outfit direkt ins Auge.

Im Garten des Palastes tummelten sich am Mittwoch die Gäste und wurden auch herzlich empfangen: Herzogin Kate erschien in einem pinkfarbenen Mantelkleid mit passendem Hut und zog die Blicke auf sich. Laut Daily Mail wirkte die 40-Jährige bei dem Event äußerst nahbar und ging herzlich auf die Besucher zu. Rund eine Stunde sollen sie, Edward und Sophie gebraucht haben, um die zahlreichen Menschen zu begrüßen.

Neben Kate warfen sich auch Edward und seine Frau in Schale. Der Sohn der Queen trug einen schwarzen Frack und einen dazugehörigen Zylinder. Seine Gattin hingegen hielt es sommerlich: Sophie zeigte sich in einem hellen Kleid mit Blumenaufdruck.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrem 70. Thronjubiläum

Getty Images Herzogin Kate bei der Gartenparty im Buckingham Palace, Mai 2022

Getty Images Herzogin Kate, Prinz Edward und Gräfin Sophie bei der Gartenparty im Buckingham Palace, Mai 2022

