Nun spricht ihre Visagistin! In dem Gerichtsprozess zwischen Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) unterstellt sich das einstige Ehepaar gegenseitig immer wieder heftige Gewaltattacken. Teilweise soll der Fluch der Karibik-Star seine Partnerin so verprügelt haben, dass sie ihre Verletzungen mit einem aufwendigen Make-up verdecken musste – das hatte zumindest die Aquaman-Darstellerin ausgesagt. In dem Prozess kam nun Ambers Make-up-Artist zu Wort!

Melanie Inglessis, Ambers Visagistin, wurde am Mittwoch dazu befragt, ob sie die mutmaßlichen Blessuren im Gesicht der Schauspielerin bemerkt habe. Dabei bestätigte die Angestellte der Angeklagten, dass sie die Verletzungen gesehen und mithilfe kräftiger Schminke und anderer Hilfsmittel kaschiert hatte. "Ich habe einen pfirsichfarbenen Unterton verwendet, weil diese Farbe die blauen Flecken bedeckt", berichtete sie per Videoschalte vor Gericht. Außerdem soll sie einen knallroten Lippenstift verwendet haben, um Verletzungen zu tarnen. Alles Quatsch – behauptet zumindest das Netz unter einem Instagram-Post von "Law&Crime", dem YouTube-Kanal, wo man den Prozess im Livestream mitverfolgen kann.

"Nach diesem Prozess sollten alle Zeugen, die gelogen haben, wegen Meineids angeklagt werden. Die Aussagen ändern sich ständig" und: "Diese Visagistin sagte in ihrer schriftlichen Erklärung, dass sie keine Verletzungen gesehen hat. Jetzt hat sie auf einmal Verletzungen gesehen. Elon muss die Leute gut bezahlen", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

Johnny Depp und Amber Heard im Mai 2022

Amber Heards Verletzungen

Amber Heard mit Johnny Depp, 2015

