Kelly Osbourne (37) präsentiert erstmals ihren Schwangerschaftslook! Die Musikerin hat erst vor wenigen Tagen eine süße Neuigkeit bekannt gemacht: Sie erwartet ein Baby. Die Beziehung zu ihrem Partner hatte sie Anfang des Jahres bestätigt – jetzt wagt das Paar bereits den nächsten Schritt. Nach der Verkündung hatte sich Kelly allerdings etwas zurückgezogen und nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Umso mehr freuen sich die Fans nun über die ersten Bilder nach den News.

Die 37-Jährige wurde von Paparazzi bei abendlichen Unternehmungen in Beverly Hills abgelichtet. Auf den Fotos, die Dailymail vorliegen, ist sie in Begleitung ihres guten Freundes Daniel Nguyen zu sehen. Das Duo hatte sich zum Abendessen verabredet und bummelte daraufhin noch gemütlich durch die Straßen. Was die Fans wohl besonders interessiert: Ist bei Kelly schon ein Babybäuchlein zu sehen? Unter dem stylishen Einteiler mit Hundeprint und einem schicken schwarzen Blazer fehlt von Schwangerschaftsrundungen noch jede Spur. Die Mama in spe bleibt ihrem Look wohl auch in Zukunft treu – denn ihre Haare trägt sie weiterhin in einem schillernden Lila.

Auch wenn die Tochter von Rockmusiker Ozzy Osbourne (73) auf den Paparazzi-Aufnahmen etwas düster dreinschaut, könnte sie aktuell wohl nicht besser gelaunt sein. "Zu sagen, dass ich glücklich bin, trifft es nicht ganz. Ich bin überglücklich", schwärmte sie bereits auf Instagram.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit einem Ultraschallbild

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im April 2021

