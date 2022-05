Tolle Nachrichten für die Fans von Diese Ochsenknechts! Anfang des Jahres starteten die Ochsenknechts mit ihrer eigenen Realityshow durch. In dem TV-Format gaben Natascha (57), Jimi (30), Wilson (32) und Cheyenne (21) den Zuschauern private Einblicke in ihr Leben. Thematisiert wurde unter anderem Cheyennes Auswanderung nach Österreich, aber auch die Trennung von Jimi und Yeliz Koc (28) kam in so mancher Folge zur Sprache. Nun verkündeten die Ochsenknechts: Ihre Show bekommt eine zweite Staffel.

"Wir dürfen endlich die Katze aus dem Sack lassen: Es wird eine zweite Staffel 'Diese Ochsenknechts' bei Sky Deutschland geben!", gab die Familie voller Freude auf dem Instagram-Account der TV-Show bekannt. Dank des positiven Feedbacks der Fans habe der Streaminganbieter sich für eine Fortsetzung entschieden. Ausgestrahlt werden sollen die neuen Folgen im kommenden Jahr.

In der Instagram-Story verriet Cheyennes Partner Nino zudem, dass die Dreharbeiten für die neue Staffel bereits vorbereitet werden. Die 21-Jährige meldete sich ebenfalls zu Wort. "Ich glaube, viele von euch haben es sich gewünscht. Wir haben es uns auch sehr gewünscht", freute sich die junge Mutter.

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher "Diese Ochsenknechts"

Sky Deutschland/Jennifer Endom "Diese Ochsenknechts"

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Szene aus "Diese Ochsenknechts"

