Jimi Blue Ochsenknecht weint wegen Familie bittere Tränen

Jimi Blue Ochsenknecht (33) kehrt nach zwei Jahren Funkstille zu seiner berühmten Familie zurück – und zeigt sich dabei emotional wie nie. In der neuesten Folge der Reality-Serie Diese Ochsenknechts bricht der Schauspieler vor laufenden Kameras in Tränen aus und spricht offen über die schwierige Zeit der familiären Entfremdung. "Ich habe mich wie das A*schloch der Nation gefühlt", erzählt Jimi sichtlich bewegt. Als Grund für den Bruch nennt er unter anderem den Umgang seiner Familie mit seiner ehemaligen Beziehung zu Influencerin Yeliz Koc (31), mit der er die gemeinsame Tochter Snow (3) hat. Auch seine spätere Beziehung zur Rennfahrerin Laura-Marie Geissler (26) sorgte für Spannungen. Nun fordert Jimi eine Entschuldigung von seiner Familie: "Ich möchte, dass sie sich bei mir für die Art und Weise entschuldigen."

In der TV-Show gibt Jimi an, während der Kontaktpause mit seiner Familie schwere Zeiten durchlebt zu haben. Die öffentliche Kritik, aber auch persönliche Anfeindungen setzten ihm derart zu, dass er sich nach Italien zurückzog, um Abstand zu gewinnen und wieder zu sich selbst zu finden. "Ich bin mental gerade wieder so fit und habe meine Ziele vor Augen", erklärt er. Die Rückkehr zu "Diese Ochsenknechts" war dabei eine bewusste Entscheidung von ihm. Doch nicht alle seiner Familienmitglieder schenkten seiner Versöhnungsinitiative sofort Vertrauen. Seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht (24), die in der Serie ebenfalls einen festen Platz hat, äußerte Zweifel an Jimis Beweggründen und fragte sich, ob er "das alles nur für die Kamera" mache.

Die Familiengeschichte der Ochsenknechts war in den letzten Jahren häufig Thema in der Öffentlichkeit. So fanden Jimi und seine Schwester Cheyenne nach einer längeren Funkstille erst kürzlich wieder zueinander und teilten zusammen auf Social Media ein humorvolles Video. Cheyenne gab damals jedoch auch zu bedenken, dass "Familie nicht immer alles bedeutet". Der Streit um Jimis Beziehung zu Yeliz und seine anfangs kritische Haltung gegenüber der gemeinsamen Tochter hatte seinerzeit hohe Wellen geschlagen. Mittlerweile scheint sich das Verhältnis weitgehend gebessert zu haben – auch wenn die emotionale Aussprache in der Reality-Show zeigt, dass noch längst nicht alle Wunden verheilt sind.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht, 2024

