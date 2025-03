Streit um Show: Hat Uwe Ochsenknecht den Kontakt gesucht?

Schon vor dem Start der neuen Staffel sorgt die beliebte Realityshow Diese Ochsenknechts für Aufruhr. Uwe Ochsenknecht (69) – dem Vater von Natascha Ochsenknechts (60) Kindern – soll eine Szene des bereits veröffentlichten Trailers nämlich gar nicht passen. Bei einer Pressekonferenz zum Auftakt der vierten Staffel spricht Moderator Jochen Schropp (46) diese Situation in Anwesenheit von Promiflash an. "Uwe Ochsenknecht hat den Trailer gesehen und war nicht begeistert. Sein Anwalt hat sich an Sky gewandt – mehr können wir darüber, glaube ich, jetzt nicht sagen. Aber hat er sich bei euch gemeldet?", fragt er an die Familienmitglieder gewandt. Natascha beantwortet diese Frage kurz und knapp: "Nö. Hat sich nicht gemeldet. Fertig aus."

Der Schauspieler scheint es vorzuziehen, die Sache über seinen Anwalt laufen zu lassen. Wie bereits Bild berichtete, wandte er sich mit der Beschwerde postalisch an Sky. Inhaltliche Details des Anwaltsschreibens sind nicht bekannt, jedoch soll eine Szene zwischen der 60-Jährigen und ihrer Tochter Cheyenne (24) das Problem darstellen. "Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du mich praktisch alleine großgezogen hast", meint die 24-Jährige darin mit Tränen in den Augen zu ihrer Mama. Der "Die Ironie des Lebens"-Darsteller hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Sachverhalt geäußert.

Uwe und Natascha trennten sich im Jahr 2009 nach 16 Jahren Beziehung. 2012 folgte die Scheidung. Der daraus resultierende Rosenkrieg scheint bis heute seine Nachwirkungen zu zeigen. So hat zumindest Cheyenne nach eigenen Angaben heute keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater. "So ein Mensch passt in meine gesunde Welt nicht rein", äußerte sie sich vor wenigen Wochen dazu in ihrer Instagram-Story. Über die Beziehung zwischen Jimi Blue (33) und Wilson Gonzalez (35) zu ihrem Vater gibt es keine aktuellen Infos. In jüngster Vergangenheit schienen sie aber noch im regelmäßigen Kontakt mit dem "Das Boot"-Star zu stehen.

Promiflash Natascha und Cheyenne Ochsenknecht bei der Pressekonferenz zu "Diese Ochsenknechts" Staffel vier

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024

