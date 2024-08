So denkt Uwe Ochsenknecht über Show "Diese Ochsenknechts"

Uwe Ochsenknechts (68) Ex-Frau Natascha Ochsenknecht (60) und ihre gemeinsamen Kinder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) und Cheyenne Ochsenknecht (24) lassen sich für ihre Realityshow "Diese Ochsenknechts" in ihrem Alltag von Kameras begleiten. Der Schauspieler selbst ist jedoch kein Teil der Show. Aber wie steht er zu der Sendung? Gegenüber Gala zeigt er sich etwas zwiegespalten: "Fakt ist, ich bin nicht dabei. Aber es ist ja auch eigentlich ein Kompliment für mich, dass mein Nachname anscheinend eine Marke ist und auch funktioniert, wenn ich nicht dabei bin."

Auch wenn er kein Teil der Serie ist, habe er grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern, wie der "Der Vollgasmann"-Star betont: "Ich habe versucht, mit Rat und Tat für sie da zu sein, ihnen Hilfestellung zu geben. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass sie das gar nicht mehr brauchen oder wollen und habe gesagt: Macht euer Ding, werdet glücklich, meine Tür ist immer offen." Und auch mit seinen Enkeln versteht sich der fünffache Opa gut. "Langsam verliere ich den Überblick", witzelt er im Interview und stellt klar: "Es ist schon süß, wenn die Kinder sagen: 'Opi, komm mal her.' Aber ich fühle mich dann auch gleich 50 Jahre älter."

Doch auch wenn Uwe zu einem Großteil der Familie ein gutes Verhältnis hat, scheint es zwischen ihm und seiner Ex-Frau derzeit zu kriseln. Schon öfter wurde gemunkelt, dass die beiden sich nicht ganz grün sind. Das schien das Model zuletzt in einem Q&A auf Instagram auch zu bestätigen. Auf die Frage eines Followers, ob sie und ihr Ex sich gut verstehen, teilte sie kryptische Zeilen: "Ich finde es großartig, wenn Paare das hinbekommen. So toll für die Kinder. Chapeau! Es gibt aber auch Paare, da gönnt der eine dem anderen noch nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln." Ob sie dabei auf ihren Verflossenen anspielt, lässt Natascha aber offen.

Sky Deutschland / Stefanie Schumacher. "Diese Ochsenknechts" Staffel drei

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Model

