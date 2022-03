Sie lebt ein Leben in der Öffentlichkeit! Cheyenne Ochsenknecht (21) startete schon in jungen Jahren als Model richtig durch: Die Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (66) eroberte die Laufstege der Welt und lief für zahlreiche Luxus-Labels. Auch im TV ist die Blondine immer wieder zu sehen – etwa in der Tanzshow Let's Dance. Doch offenbar gefällt ihr der Rummel um ihre Person gar nicht: Cheyenne hasst die Aufmerksamkeit regelrecht.

In der aktuellen Folge von Diese Ochsenknechts erzählt Cheyenne, dass sie im Alter von 12 Jahren unbedingt mit ihrer Mama Natascha (57) auf Mode-Events wie die Fashion Week wollte. Doch die gute Laune sei ihr inzwischen vergangen: "Das ist jetzt nicht mehr so meins, dass ich gerne im Mittelpunkt stehe." Daran seien auch Hassnachrichten und fiese Mobbing-Attacken schuld: "Da habe ich jetzt einfach so ein Schutzschild entwickelt und gehe nicht mehr so gerne in die Öffentlichkeit raus."

Damit hänge auch zusammen, dass sie ihr Töchterchen Mavie (1) nicht öffentlich zeige. Auch in der Show ist die Kleine zwar dabei, ihr Gesicht wird aber nicht gezeigt. "Sie muss sich dazu entscheiden, aber vorher werden wir sie trotzdem aus der Öffentlichkeit raushalten. Das ist uns ganz wichtig", erklärte Cheyenne diesen Schritt gegenüber Promiflash.

"Diese Ochsenknechts" - sechs Episoden ab 21. Februar um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

RTL / Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2022

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Cheyenne und Natascha Ochsenknecht, Szene aus "Diese Ochsenknechts"

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie im April 2021

