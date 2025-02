Dann startet die vierte Staffel von "Diese Ochsenknechts"

Das sind großartige Neuigkeiten für alle Fans der Show Diese Ochsenknechts! Nachdem die Zuschauer bereits in drei Staffeln das spannende Leben von Natascha Ochsenknecht (60) und ihren Kindern verfolgen durften, gibt es demnächst wieder Nachschub. Wie Sky Deutschland nun verkündet, dauert es gar nicht mehr lange: Ab dem 25. März 2025 startet die vierte Staffel "Diese Ochsenknechts" auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One.

In insgesamt acht neuen Folgen der Reality-Dokumentation erhalten die Zuschauer spannende Einblicke in das aufregende Privat- sowie Berufsleben der beliebten Promi-Familie. So ist bereits jetzt bekannt, dass es um gesundheitliche Probleme von Natascha und Wilson Gonzalez' (34) Familienleben sowie Cheyennes (24) erste Modekollektion gehen wird. Zudem steht für den gesamten Ochsenknecht-Clan ein Trip nach Österreich an, der wohl einige Überraschungen bereithält.

Uwe Ochsenknechts (69) Ex-Frau Natascha setzt die besagte Sendung komplett ohne ihren früheren Ehepartner um. Die Tatsache, dass der Schauspieler kein Teil der erfolgreichen Show ist, geht nicht spurlos an ihm vorbei. In einem Interview mit der Gala gab Uwe bereits ehrliche Einblicke zu seiner Sichtweise diesbezüglich. Dabei zeigte er sich etwas zwiegespalten: "Fakt ist, ich bin nicht dabei. Aber es ist ja auch eigentlich ein Kompliment für mich, dass mein Nachname anscheinend eine Marke ist und auch funktioniert, wenn ich nicht dabei bin."

Anzeige Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Uwe Ochsenknecht, Oktober 2024

Anzeige Anzeige