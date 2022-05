Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) lernten sich 2016 kennen und lieben. Der Enkel der Queen (96) soll sich bei der ehemaligen Suits-Darstellerin so sicher gewesen sein, dass er ihr ein Jahr später einen Antrag machte. Am 19. Mai 2018 war es dann so weit: Die beiden gaben sich vor den Augen der Welt das Jawort. Seitdem hat sich Harry und Meghans Leben ganz schön verändert!

2019 war ganz Großbritannien im regelrechten Babyfieber. Harry und Meghan erwarteten zum allerersten Mal Nachwuchs. Stolz verkündete der Bruder von Prinz William (39) vor dem Krankenhaus: Sohnemann Archie Harrison (3) hat das Licht der Welt erblickt. Nach dessen Geburt erfreute sich das Ehepaar großer Beliebtheit – allerdings brachte ein Ereignis ihre Popularität mächtig ins Wanken. Nur ein Jahr später schockten die zwei die britische Monarchie mit einem echten Hammer. Die Sussexes legten ihre royalen Pflichten nieder und verließen Großbritannien. Ihr neues Zuhause wurde danach die Stadt Montecito in den USA. Seitdem soll das Verhältnis zwischen den Eheleuten und der britischen Krone eisig sein. Auch die Royal-Fans nahmen Harry und Meghan diese Entscheidung übel.

In seiner Wahlheimat träumte das Paar davon, auf eigenen Beinen zu stehen und seine Familie zu erweitern. 2021 brachte Meghan in den USA ihr zweites gemeinsames Kind, Töchterchen Lilibet Diana, zur Welt. Auch beruflich verfolgten sie abseits des Medienrummels einige große Ziele. Eigene Megadeals mit Netflix und Spotify sollten ihre finanzielle Unabhängigkeit in die Wege leiten – das klappte bisher jedoch eher weniger. Eine Rückkehr ins britische Königshaus sollen Harry und Meghan dennoch vorerst nicht planen – nur für kurze Besuche wollen die beiden eine Ausnahme machen.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2021

Chris Allerton Offizielles Familienfoto zur Taufe von Archie Harrison

