Es ist eine kräftezehrende Zeit für sie! Amber Heard (36) steht zurzeit ihrem Ex-Partner Johnny Depp (58) in einem aufsehenerregenden Prozess gegenüber. Weltweit verfolgen zahlreiche Fans der beiden Schauspieler das Verfahren in den USA. Doch die Vorwürfe ihres Verflossenen sind offenbar nicht die einzigen, denen sich die "The Rum Diary"-Darstellerin gerade stellen muss: Denn auch in Australien laufen Ermittlungen gegen sie!

Wie das US-Magazin Newsweek berichtete, werde Amber vorgeworfen, unter Eid Falschaussagen gemacht zu haben. "Das Ministerium für Landwirtschaft, Wasser und Umwelt untersucht Vorwürfe des Meineids in einem Verfahren um die illegale Einfuhr ihrer beiden Hunde gegen Frau Heard", gab ein Sprecher bekannt. Die Anschuldigungen gingen demnach auf das Jahr 2015 zurück.

Nähere Informationen zum Stand der Ermittlungen wurden hingegen nicht gegeben. "Da es sich um eine fortdauernde Untersuchung handelt, kann das Ministerium keinen weiteren Kommentar abgeben", hieß es dazu in dem Statement. Bei den Vorwürfen soll es sich um eine Verletzung der australischen Quarantänepflicht für eingereiste Haustiere handeln.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Oktober 2015

Getty Images Amber Heard vor Gericht im Mai 2022

ZUMAPRESS.com / MEGA Amber Heard verlässt das Gericht

