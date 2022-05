Sollte Laura Marie Geissler auf Jimi Blue Ochsenknecht (30) einreden? Am Donnerstag enthüllte Yeliz Koc (28), die Ex des Schauspielers, dass er sie bei WhatsApp blockiert hat. Dadurch könne die Influencerin keinen Kontakt mehr zu Jimi aufnehmen, um zu vereinbaren, wann er die gemeinsame Tochter Snow sehen kann. Doch damit nicht genug: Jetzt zog Yeliz auch noch seine neue Freundin Laura Marie Geissler in die Verantwortung, Jimi ins Gewissen zu reden!

"Was ich auch erschreckend finde, ist, dass seine aktuelle Freundin nicht mal sagt: 'Hey, du hast eine Tochter, kümmer dich doch mal um sie, oder lass uns da gemeinsam hinfahren'", meinte Yeliz in ihrer Instagram-Story. Als Grund dafür könne sich die Ex-Bachelor-Kandidatin vorstellen, dass Laura noch zu jung sei, um zu begreifen, was wirklich vor sich ginge. Doch die 28-Jährige hat für die Autorennsportlerin bereits eine Prophezeiung parat: "Aber sie ist wahrscheinlich demnächst auch schwanger."

Auf Lauras Instagram-Seite bekommt diese zumindest schon einen kleinen Shitstorm ab, was Yeliz' Vorwürfe betrifft. "Ich fasse es echt nicht, dass ein Vater die Mutter seiner Tochter überall blockiert. Das bedeutet, dass er seine Tochter nicht mehr sehen will. Wie kann man mit so jemandem zusammen sein? Das Gleiche könnte dir passieren", meinte ein User zum Beispiel.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

