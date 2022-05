Sie gewähren seltene Einblicke! Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (40) spalteten mit ihrem Umzug nach Kalifornien Royal-Fans auf der ganzen Welt. Als das Paar zudem verkündete, dass es einen Megadeal mit Netflix an Land gezogen hätte, witterten nicht wenige einen Ausverkauf – zumal immer wieder Gerüchte um eine Geldnot der beiden die Runde machten. Jetzt starteten Dreharbeiten für das Doku-Projekt: Harry und Meghan drehten in ihrem Haus!

Wie das US-Magazin Page Six jetzt berichtete, hätten die Sussexes ein Kamerateam in ihr millionenschweres Anwesen im kalifornischen Montecito eingeladen. Dort sollen demnach Aufnahmen entstanden sein, die an das Fly-on-the-Wall-Konzept von Keeping up with the Kardashians erinnern: Der Zuschauer werde demnach in den heimischen Alltag der beiden Royals mitgenommen.

Wann genau das Doku-Format ausgestrahlt wird, sei jedoch noch unklar. "Der Zeitplan wird zurzeit geklärt, es hängt gerade alles ein wenig in der Luft", berichtete ein Produzent dem Newsportal. Während Netflix das Material noch in diesem Jahr veröffentlichen möchte, sei den Sussexes ein Start 2023 lieber, hieß es weiter.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im November 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2021

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2021

