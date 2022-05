Sie steht ihm bei! Julian Claßen (29) macht zurzeit wohl eine schwere Zeit durch: Vor wenigen Stunden gab er bekannt, dass er und seine Ehefrau Bibi Claßen (29) sich getrennt haben – dabei soll die Blondine laut ihm diejenige gewesen sein, die das Liebes-Aus initiiert hat. Vielleicht für einen neuen Mann? Promiflash liegen Turtelbilder von einer Frau vor, die der Zweifach-Mama zum Verwechseln ähnlich sieht. Doch der Netz-Star ist gerade nicht alleine: Julians Schwester supportet ihn!

Dies sieht man in ihrer Instagram-Story. Julians Schwester, die genau wie seine Ex Bianca heißt, teilte nämlich ein Video aus deren Zuhause. Sie verbringt ihre Zeit also momentan bei dem YouTuber. Julian bestätigte die Trennung mit einem emotionalen Statement und zeigte sich dabei ziemlich traurig: "Ich weiß nicht, wie das weitergeht, was ich poste und was ich mache." Da dürfte ihm der Beistand seiner Schwester wohl guttun.

Bibi äußerte sich bisher noch nicht dazu. Dafür teilte aber ihr Cousin und enger Freund der einstigen Turteltauben nach Julians Statement einen vielsagenden Spruch: "Es wird immer Sonnenschein nach dem Regen geben."

YouTube / Julienco Julian und Bibi Claßen

Getty Images Julian und Bibi Claßen

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

