Die Anzeichen verdichten sich! In den vergangenen Tagen kamen immer wieder Gerüchte auf, dass die Ehe zwischen Bibi (29) und Julian Claßen (29) am Ende sein könnte. Die YouTuberin wurde beim Bummeln ohne ihren Ehering gesichtet. Zudem erholte sie sich ohne ihren Partner bei ihren Eltern. Noch dazu tauchten heute Fotos auf, welche angeblich zeigen, wie die Influencerin einen anderen Mann küsst. Nun liegen Promiflash mehrere Aufnahmen vor, die zeigen sollen: Bibi reiste offenbar mit genau demselben Herren bereits im Mai nach London!

Wie die Bilder zeigen, umarmen sich Bibi und der Mann, welcher Timothy Hill sehr ähnelt, sehr vertraut – laut dem Promiflash-Leser waren die zwei bereits rund um den 11. Mai, also genau während der Netz-Auszeit, gemeinsam in London unterwegs. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sich die Blondine Nachmittags am Piccadilly Circus an den dunkelhaarigen Beau unter einem Schirm schmiegt. "Da wir uns dort etwas länger aufgehalten haben, konnten wir beobachten, dass sie zuerst geweint hat, die beiden sich lange unterhalten haben und es so aussah, als hätte sie Zweifel. Nach einer gewissen Zeit sind wir nochmal an den beiden vorbei und da sahen beide, wie auf den Fotos zu sehen, sehr glücklich aus", erklärt der Augenzeuge.

Steht die Ehe von Bibi und Julian also wirklich auf der Kippe? Ein weiteres Indiz könnte Julian geliefert haben. Der YouTuber legte nämlich nicht nur eine Netz-Pause ein, sondern entfolgte Timothy am Freitag, nachdem die Kussfotos die Runde gemacht hatten, auf Flirt auf Instagram. Seine Schwester tat es ihm gleich.

Promiflash Bibi Claßen und (vermutlich) Timothy Hill im Mai 2022

Promiflash Bibi Claßen im Mai 2022

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

