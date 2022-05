Was sagt Henning Merten (32) zu Anne Wünsches (30) Vorwürfen? Der Influencer war von 2011 bis 2019 mit der Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zusammen. Mit ihr hat er eine gemeinsame Tochter – die kleine Juna. Jeden Monat verbringt der Kindesvater ein Wochenende mit seiner Kleinen und seinem Ziehkind Miley. Doch zuletzt musste der Musiker die Zeit mit den Kids um einen Tag verschieben. Das passte seiner Ex aber offenbar überhaupt nicht – und sie wetterte total gegen ihn. Im Promiflash-Interview machte Henning jetzt klar, was er von Annes Anschuldigungen hält...

Promiflash traf den 32-Jährigen nun beim 30. Geburtstag vom Hard Rock Café in Berlin. Im Interview sprach er dabei ganz offen über die Vorwürfe seiner Ex. "Für mich ist das Thema eigentlich durch", stellte er klar. Henning wolle sein neues Leben mit seiner Frau Denise Merten (31) genießen – und sich dabei nicht von der Berlinerin beeinflussen lassen. "Alles, was mit Anne zu tun hat – außer meine Kinder – weise ich von mir ab", führte er weiter aus.

Dass die 30-Jährige immer wieder private Angelegenheiten im Netz austragen will, stört den Hottie sehr. "Eine Tochter von Anne kann auch bereits lesen und alleine deshalb sollte man das aus der Öffentlichkeit fernhalten", erklärte er seine Haltung. Henning selbst versuche sich immer zum Schutz der Kleinen zurückzuhalten: "An dem Abend war ich stinksauer und hatte mein Handy schon in der Hand und habe schon Tacheles gesprochen, habe es aber nicht gepostet."

Doch wie geht der ehemalige Sommerhaus-Bewohner dann mit solchen Situationen um? Tatsächlich hilft ihm seine Frau Denise dabei sehr. "Wir reden dann viel miteinander, holen uns runter und finden dann die beste Lösung für uns und die Kinder", meinte Henning abschließend im Interview.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / henning.merten Henning Merten, Influencer

Instagram / denise_merten Henning und Denise Merten, Influencer

