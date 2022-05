Rebel Wilson (42) blickt auf eine schwere Zeit zurück. Bei der Schauspielerin läuft es aktuell eigentlich total gut. Die Australierin ist frisch verliebt, hat über 30 Kilogramm abgenommen und ist in ihrem neuen Film "Senior Year" zu sehen. Aber im Rahmen der Veröffentlichung ihrer Netflix-Komödie offenbart sie nun, warum es ihr so wichtig ist, dass Filmsets respektvolle Umfelder sind. Rebel wurde an einem Drehort schon mal missbraucht. Der Täter habe damals sogar versucht, ihre Karriere zu zerstören!

Im Interview mit People sprach sie nun genauer über den Moment, in dem ein Co-Star sie vor einigen Jahren hinter den Kulissen eines Films sexuell belästigt habe. Den Namen des Schauspielers nannte sie nicht. "Er rief mich in ein Zimmer und zog seine Hose herunter", erinnerte sich die 42-Jährige. Seine männlichen Freunde sollen das Ganze sogar gefilmt haben. "Es war furchtbar und ekelhaft", schilderte Rebel dem Magazin. Doch damit nicht genug: Ihr Kollege habe damals auch ihrer Karriere schaden wollen – wie genau, ließ sie offen. "Wenn es nach #MeToo passiert wäre, hätte ich ihn einfach in die Pfanne hauen können", ist sich die "Cats"-Darstellerin aber sicher.

Trotzdem habe Rebel den Film nach den Vorfällen an der Seite des Täters weitergedreht: Sie wollte damals professionell sein. Für sie sei es damals schon ein großer Schritt gewesen, sich bei ihrer Agentur und dem Filmstudio zu beschweren. Heute hätte sie aber anders gehandelt: "Wenn es noch einmal passieren würde, würde ich wahrscheinlich mehr für mich selbst einstehen."

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Tourism Fiji/Mega Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

