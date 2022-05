Er hat Schmetterlinge im Bauch! Martin Wernicke begeistert seine Fans seit über zehn Jahren bei Berlin - Tag & Nacht. Seine Rolle Basti hat beim anderen Geschlecht nicht immer Glück – privat sieht es bei Martin allerdings ganz anders aus: Seit rund einem Jahr ist er mit seiner Partnerin Catharina Beyer liiert und könnte glücklicher nicht sein. Promiflash verrieten die zwei jetzt, wie sie sich kennengelernt haben.

In der analogen Welt wollte es anscheinend nicht klappen, deswegen halfen Martin und Cathy nach: "Wir haben uns auf einer Dating-Plattform kennengelernt. Es war das erste Mal, dass ich die obligatorischen drei Dates durchgezogen habe, bevor es zum ersten Kuss kam", erinnerte sich der Daily-Darsteller im Gespräch mit Promiflash. Dass ihr Gegenüber prominent ist, wusste Cathy damals übrigens nicht. "In den ersten paar Dates hat er sich auch ziemlich bedeckt gehalten, was seinen Beruf anbelangt", schmunzelte sie.

Es sei nicht immer leicht herauszufinden, ob jemand wirklich ihn oder nur den BTN-Star kennenlernen wolle, gab Martin zu bedenken. "Da kam von ihr überhaupt keine Frage in die Richtung, das hat mir schon großen Aufschwung gegeben", freute er sich. Seine Prominenz sei für sie kein Problem, betonte Cathy: "Damit, dass Martin in der Öffentlichkeit steht, komme ich sehr gut klar."

