Nach 13 Jahren als Basti: Martin Wernicke steigt bei BTN aus

Martin Wernicke macht auf Instagram eine schwere Entscheidung bekannt: Nach 13 Jahren bei Berlin – Tag & Nacht verabschiedet sich der Laiendarsteller fürs Erste aus der Reality-Daily-Soap. "Wir werden uns an anderer Stelle wiedersehen", schreibt er zu einem kurzen Video, welches einige seiner Momente bei BTN festhält. Außerdem fügt er seinem Post die Hashtags "The End" und "Game over" hinzu.

Ein Comeback zu der Show will Martin aber offenbar nicht ausschließen. "Martins Story ist noch lange nicht auserzählt", merkt er obendrein an. Seit 2011 wirkte der Berliner in der Serie in der Rolle des Basti Heuer mit. Mit seiner Figur gehört er bei den Fans zum absoluten Liebling. Wie traurig seine Unterstützer über seinen Ausstieg sind, erklären sie in den Kommentaren. "Zu viele Legenden, die BTN verlassen!" oder "Und da steigt der nächste gute Schauspieler aus, sehr schade!", stellen zwei User traurig fest.

Während für Martin beruflich ein Kapitel endet, steht ihm eine Frau bei all seinen Entscheidungen zur Seite: seine Partnerin Catharina Beyer. Mit ihr ist er seit drei Jahren zusammen. "Wir haben uns auf einer Dating-Plattform kennengelernt. Es war das erste Mal, dass ich die obligatorischen drei Dates durchgezogen habe, bevor es zum ersten Kuss kam", berichtete der heute 44-Jährige 2022 zu seiner Liebesgeschichte mit seiner Freundin im Promiflash-Interview.

