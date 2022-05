Wagen sie bald den nächsten Schritt? Martin Wernicke ist seit gut einem Jahr in festen Händen. Die Frau an seiner Seite ist Catharina Beyer, die der Berlin - Tag & Nacht-Star auf einer Online-Plattform kennenlernte. Zum ersten Kuss kam es bei den beiden erst beim dritten Date – doch könnte jetzt alles ganz schnell gehen? Promiflash verrieten die zwei, welche Zukunftspläne sie haben.

"Eine Hochzeit kommt auf jeden Fall in die Tüte", lachte Martin im Gespräch mit Promiflash. Stressen lassen wolle er sich allerdings nicht: "Die Frage ist nur, wann. Ich habe schon ein, zwei Ideen, wie und wo ich sie fragen werde... Vielleicht so in einem Jahr, maximal anderthalb." Genauer wolle er sich nicht äußern, um nicht auf ein Datum festgenagelt zu werden, witzelte der Basti-Darsteller.

Cathy scheint dem wenig hinzuzufügen zu haben: "Damit hat er eigentlich schon alles beantwortet, was das angeht. Und da ich ein traditionelles Mädchen bin, mag ich es auch, dass der Mann da den ersten Schritt macht." Die Details rund um den romantischen Antrag werde sie also ihrem Liebsten überlassen.

RTLZWEI "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Martin Wernicke

Instagram / martin.wernicke.official Martin Wernicke und Catharina Beyer im April 2022

Instagram / martin.wernicke.official Martin Wernicke, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

