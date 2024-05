Anna Wintour gibt preis: Das ist bei der Met Gala verboten

Die diesjährige Met Gala steht vor der Tür! Am 6. Mai trifft sich wieder die Crème de la Crème Hollywoods für das Fashion-Event des Jahres. Doch anscheinend gelten bei der Benefizveranstaltung strenge Regeln, wie Anna Wintour (74) nun in der Today Show verrät. Der wichtigste Grundsatz des Abends sei das berühmte Handyverbot. Die Vogue-Chefin liebe diese Tradition. "Es ist oft wundervoll zu hören, wenn die Leute nach dem Essen sagen: 'Oh, wir hatten die schönsten Gespräche'", schwärmt die Leiterin der Gala. Sie wolle ihren prominenten Gästen damit beweisen: "Das Leben kann auch ohne ein Bild auf dem Handy existieren!"

Aufmerksamen Fans der Met Gala ist das Handyverbot bereits bekannt. Doch Anna plaudert im Gespräch mit dem Magazin noch drei weitere überraschende Regeln des Abends aus. Diese betreffen die Speisekarte des Events. Denn Schnittlauch, Zwiebeln und Knoblauch sind an dem Abend in der Küche strengstens verboten. Der Grund dafür ist ganz simpel: "Das sind drei Dinge, die ich nicht besonders mag. Und deshalb ja, das Verbot stimmt", bestätigt die britische Journalistin.

Auch bei der Kleiderordnung versteht die Gastgeberin keinen Spaß! Wie Daily Mail vor wenigen Tagen berichtete, sind für Anna schlecht angezogene Gäste anscheinend ein absolutes No-Go. Aus diesem Grund soll die Journalistin der Verlobten des Multimilliardärs Jeff Bezos (60) ihre Hilfe bei der Outfit-Wahl angeboten haben. Laut dem Magazin soll die Modeikone ihrer Biografin gesagt haben, dass Lauren Sánchez (54) "einen schlechten Geschmack" habe. Um Peinlichkeiten zu vermeiden, soll Anna der Nachrichtensprecherin sogar drei mögliche Designer empfohlen haben.

Getty Images Anna Wintour bei der Met Gala 2022

Getty Images Lauren Sánchez, Vanity Fair Oscar Party 2024

