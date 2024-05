Ging Britney Spears' Partner Paul seiner Ehefrau etwa fremd?

War der vermutete Neue von Britney Spears (42) etwa eigentlich an eine andere Frau vergeben? Das behauptet zumindest die angebliche Ehefrau von Paul Soliz. Gegenüber Daily Mail packt Nicole Mancilla aus: "Es können ruhig alle wissen, dass mein Mann auf Britney Spears' Reize hereingefallen ist. Er war verheiratet und nun verleugnet er seine Kinder! Er vernachlässigt seine Kinder ihretwegen!" Insgesamt habe Paul zehn Kinder von verschiedenen Frauen. "Er ist ein unzuverlässiger Vater!", behauptet Nicoles Mutter zudem und enthüllt: "Sie ist innerlich zerrissen. Das geht jetzt schon seit fünf Jahren so. Er lässt sie nicht in Ruhe und kommt immer wieder zurück."

Bislang liegen keine Beweise vor, die eine Ehe von Nicole und der Flamme der "Toxic"-Interpretin belegen. Aus Dokumenten, die dem Boulevardblatt vorliegen, bestätigt sich hingegen ein anderer Vorwurf: Paul wird vom Los Angeles Department für Child Support Services verfolgt. Der Grund hierfür sei, dass er den geforderten Unterhaltszahlungen für seinen Nachwuchs nicht nachkomme. Bereits am 22. März soll außerdem eine zivilrechtliche Klage gegen den Vater eingereicht worden sein. Ob Britney darüber Bescheid weiß?

Vor allem die Freunde der Blondine sind wohl keine Fans von Paul. Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly verriet, machen sie sich wohl große Sorgen um die Musikerin. "Sie raten ihr schon seit Wochen, sich von ihm fernzuhalten. Aber je mehr sie ihr das sagen, desto stärker wird der gegenteilige Effekt eintreten. Sie hört ihnen nicht zu!", merkte der Insider an.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

MEGA Britney Spears bei "X Factor", Juli 2012

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Britney öffentlich zu den Anschuldigungen äußern wird? Ja. Ich denke, dass sie ein Statement abgibt. Nein. Ich denke nicht, dass sie das Ganze kommentiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de